MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O West Ham venceu o Arsenal por 2 a 0 nesta quinta-feira (28) e atrapalhou os planos dos Gunners de voltar à liderança do Campeonato Inglês. De quebra, acabou com a invencibilidade da equipe no Emirates Stadium nesta temporada e ajudou o Liverpool.

Tomas Soucek abriu o placar aos 12' do primeiro tempo e Benrahma ampliou aos 10' do segundo.

O Arsenal tem 40 pontos -dois a menos que o líder, o Liverpool, e precisava vencer para terminar a rodada na liderança. O West Ham permanece na sexta posição da Premier League, com 33 pontos somados.

O último compromisso do Arsenal em 2023 será no dia 31 contra o Fulham, enquanto o West Ham só volta a campo no dia 1º de janeiro de 2024, contra o Brighton & Hove Albion

Como foi o jogo

Mesmo com pouca posse de bola, o West Ham abriu o placar na sua primeira e única finalização certa no primeiro tempo. Após abrir o marcador, a equipe tentou ficar mais com a bola e trocar passes no meio-campo, mas sem avançar.

O Arsenal, por sua vez, teve dificuldade ao longo do primeiro tempo para finalizar, mas na reta final mudou a postura, acertou a trave e arriscou mais vezes, ao tentar encontrar espaços com Gabriel Jesus.

Arsenal conseguiu impor mais volume ao jogo na segunda etapa, mas o West Ham mesmo estacionado atrás da linha do meio de campo, conseguiu neutralizar as jogadas mesmo com uma infinidade de toques dos donos da casa dentro da área.

Gols e lances importantes

0 x 1. Zinchenko e Gabriel Magalhães se desentenderam no momento de afastar bola cruzada por Emerson. Bowen, do West Ham ajeitou para trás, e Soucek escorou para a rede e abrir o placar aos 12'.

Arsenal tenta dar o troco. Aos 29, Gabriel Jesus cruzou na medida da entrada da área, Saka testou firme de frente para o gol, e Aréola saltou para defender.

Lucas Paquetá deixa o campo. O brasileiro sofreu novamente com o problema físico sentido durante o aquecimento, colocou a bola para fora e cai no gramado, sendo substituído por Benrahma.

Erro da na saída de bola. Após saída errada do West Ham, Odegaard acionou Saka pelo lado direito da área e o camisa 7 chutou forte com o pé direito, mas só carimbou a trave esquerda.

0 x 2. Mavropanos subiu após cobrança de escanteio e cabeceu firme para ampliar aos 10' do 2º tempo.

Sem chance para o brasileiro. Gabriel Jesus aproveita espaço aberto na defesa adversária aos 19' do 2T e finalizou no alvo, mas a chance foi frustrada pelo goleiro Aréola

Nada de pênalti. Saka caiu na área em contato com Ogbonna no que poderia ser a chance de diminuir a diferença no marcador. O VAR foi acionado, mas mandou o jogo seguir.

Mais uma tentativa. Em uma das últimas chances, Odegaard soltou uma bomba aos 45' de canhota e fora da área, mas Aréola pulou no canto esquerdo e espalmou.

Agora é pênalti. Emerson sofre falta dentro da área e é marcado o pênalti aos 47' a favor do West Ham. Benrahma chuta e Raya defende.