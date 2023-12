SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos conta com pelo menos 12 reforços para a próxima temporada.

O Santos está bem ativo no mercado da bola e vai anunciar mais contratações nos próximos dias. O Santos está reformulando de fato seu elenco.

As últimas três negociações que avançaram são pelo meio-campista João Schmidt e pelos atacantes Guilherme e Marcelinho.

João Schmidt deve chegar livre ao Santos após o fim do contrato com o Kawasaki Frontale, do Japão. Revelado pelo São Paulo, o jogador tem 30 anos. O interesse foi inicialmente publicado pelo Meu Peixão.

Guilherme está perto de ser contratado em definitivo, numa negociação de quase R$ 5 milhões. O atacante 28 anos pertence ao Grêmio e estava emprestado ao Fortaleza. O acordo será praticamente uma troca com o Tricolor pela ida do volante Dodi.

O atacante Marcelinho, da Tombense, está acertado. Ele tem 21 anos e é uma aposta. A Tombense pertence ao agente Eduardo Uram, o mesmo que negociou com o Santos por Jorge e Willian Bigode. O acerto por Marcelinho foi informado pelo jornalista Venê Casagrande.

ELENCO NOVO

João Schmidt, Guilherme e Marcelinho se juntariam a outros nove atletas já anunciados ou com contratos encaminhados.

O Santos já anunciou o zagueiro Gil, o lateral-direito Aderlan, o lateral-esquerdo Jorge, os meias Giuliano e Otero e o atacante Willian Bigode.

O Santos também tem acertos pelo lateral-direito Hayner, o meia Cazares e o atacante Pedrinho. As tratativas por Igor Silva não avançaram.

Diego Pituca tem pré-contrato assinado ainda pelo presidente Andres Rueda, mas não está garantido. Há uma negociação pela redução salarial e a expectativa é que haja uma definição no início de janeiro.

O clube está contente com as contratações, mas afirma que não parou. Um goleiro para ser alternativa a João Paulo deve chegar.

João Paulo, Joaquim, Jair, Tomás Rincón e Furch continuarão. O Santos também conta com Luiz Felipe, Alex, Felipe Jonatan, Kevyson, Nonato, Sandry, Alison, Vinicius Zanocelo, Miguelito, Weslley Patati e Furch.

Todas essas 12 negociações são conduzidas pelo grupo do presidente eleito Marcelo Teixeira. A gestão começará oficialmente no dia 2 de janeiro.