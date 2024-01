SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo busca o inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior e estreia nesta terça-feira (2), contra o Tiradentes-PI.

O duelo será às 21h30, no Estádio Lancha Filho, em Franca. Francana e Rio Claro completam o Grupo 5 da competição.

Os destaques

Kawan

O zagueiro de 20 anos já teve oportunidade de trabalhar com o elenco profissional, quando teve contato com o então técnico Luís Castro e com o zagueiro Victor Cuesta, a quem tem como inspiração.

Bernardo Valim

O meia de 17 anos tem passagens por seleções de base e chegou a integrar o elenco profissional quando o Botafogo fez amistosos em Londres, no ano passado. Ele é apontado como joia e se destacou na disputa do Carioca sub-20.

Kayke

O atacante de 17 anos está no Botafogo desde 2019, e foi o artilheiro da Copa Rio do ano passado, com 10 gols. Em julho, assinou contrato profissional com multa rescisória de 20 milhões de dólares para clubes estrangeiros

Fabiano

O atacante tem 17 anos e disputou a edição da Copinha do ano passado. Artilheiro no sub-17, é um das esperanças para o setor ofensivo alvinegro. Ele já foi convocado para seleção de base e tem contrato com multa de 50 milhões de dólares.

Rafael Lobato

O também atacante tem 17 anos e foi líder de assistências do time sub-17 em 2022, sendo um dos destaques da equipe na temporada. No ano passado, atuou pelo sub-20 e teve boas atuações.

Veja o elenco

Goleiros: Cristiano, Heitor, Joaquim e João Marcelo

Zagueiros: Peixoto, João Lucas, Kawan, Otávio e Serafim

Laterais: Devid, Gregory, João Cintra, Luís Octavio e Ramon

Meio-campistas: Andrezinho, Bernardo Valim, Gabriel Cunha, Justino, Kaue Leonardo, Kaike Bruno, Rhuan e Sapata

Atacantes: Fabiano, João Guilherme, Kayke, Vargas, Rafael Lobato, Rafael Porfírio, Yarlen e Waldemir