SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta terça-feira (2) e conta com seis jogos. O UOL listou abaixo onde assistir ao vivo e com imagens às partidas do primeiro dia da 53ª edição da principal competição de base do país.

Catanduva x Portuguesa-RJ (Grupo 2)

Local: Estádio Sílvio Salles, em Catanduva (SP)

Horário: 17h (de Brasília)

Transmissão: Canal Futebol Paulista no YouTube

Athletico-PR x Sparta-TO (Grupo 2)

Local: Estádio Sílvio Salles, em Catanduva (SP)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Transmissão: Sportv

Francana x Rio Claro (Grupo)

Local: Estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca (SP)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Transmissão: Canal Futebol Paulista no YouTube

Botafogo x Tiradentes-PI

Local: Estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Transmissão: Sportv

Ceará x Rondoniense

Local: Estádio Bruno Lazzarini, em Leme (SP)

Horário: 17h

Transmissão: Canal do Paulistão no YouTube

Lemense x Gama

Local: Estádio Bruno Lazzarini, em Leme (SP)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Transmissão: Canal Futebol Paulista no YouTube