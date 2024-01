SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Jr, do Real Madrid, foi relacionado para o jogo desta quarta (3) contra o Malloca pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro não joga desde novembro devido a uma lesão na coxa.

Vini Jr apareceu na lista compartilhada nesta terça-feira (2) pelo Real Madrid. Será o primeiro compromisso do clube em 2024.

O jogador, inclusive, pode ser titular. "Ainda não me decidi com Vinicius [se será titular]. Preciso conversar com o jogador e os médicos. Nos treinos, mostrou que está muito bem", afirmou o técnico Carlo Ancelotti.

O atacante não joga desde 16 de novembro, quando servia à seleção brasileira. Vinicius sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo contra a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas.