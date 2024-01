SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Corinthians, Augusto Melo, confirmou a venda de Gabriel Moscardo ao PSG. O negócio foi fechado por 20 milhões de euros (R$ 107 mi), com mais de 2 milhões de euros (R$ 10,8 mi) por metas alcançadas.

Detentor de 80% dos direitos econômicos, o Timão ficará com 92,5% (o equivalente a R$ 99 mi). A família de Moscardo abriu mão de 12,5% e fica com 7,5%.

O Corinthians dividirá com o PSG os custos em impostos internacionais. O Timão ainda não sabe ao certo quanto os tributos custarão.

O dinheiro só cairá na conta do Corinthians em junho. O acordo foi confirmado mesmo com a cirurgia no pé esquerdo de Moscardo, que ficará fora de combate por três meses e não atuará mais pelo Timão.

Augusto Melo afirma que só vendeu Gabriel Moscardo pois ele tinha no contrato uma multa para clubes brasileiros de cerca de R$ 90 milhões. Se o Corinthians recusasse, os agentes poderiam vendê-lo a outra equipe como "ponte" para a Europa.

"Fomos contra a venda desde o começo. É uma realidade, quem conhece de futebol sabe. Nunca fui a favor da venda. Deixei claro na campanha que atletas de base será terceira renda para frente. Atletas deixamos por último, jogar, dar títulos e depois sair. Sou contra venda de atletas recém-formados. Eu tive que de, certa forma, participar dessa negociação. Não era o que queríamos. Se nós não aceitássemos, pagaríamos a multa muito mais barato. Por que não aumentaram a multa do Moscardo? Na renovação de contrato, deram porcentagem. Existe uma multa e temos que cumprir. Eu e Rubens trabalhamos bastante e tiramos 12,5% do passe. O Corinthians fica com 92,5%, a família tinha 20%. Vocês vão saber todos os percentuais de cada negociação.", disse Augusto Melo, presidente do Corinthians