SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras mira a contratação de atacantes no mercado da bola e, por isso, as negociações com nomes de outras posições esfriaram.

Palmeiras e Abel Ferreira definiram que o clube precisará de mais jogadores para o setor após análise da temporada passada. A comissão técnica enxergou uma lacuna no ataque, que caiu de produção após a lesão de Dudu e só reencontrou o rumo na reta decisiva do ano.

Clube tem nove atletas para o setor, mas sofre com problemas: Artur negocia com o Zenit (Rússia), Dudu se recupera de grave lesão no joelho e tem retorno previsto para o 2º semestre, mesmo período em que Endrick irá para o Real Madrid.

Breno Lopes, Flaco López e Rony estão confirmados para a próxima temporada até o momento. Bruno Rodrigues, recém-contratado do Cruzeiro, e os jovens da base Kevin e Luis Guilherme, que ainda não se firmaram entre os profissionais, completam as opções.

Três atacantes foram sondados pelo clube: Bernard, do Panathinaikos, Carlos Vinícius, atualmente no Fulham, e Marcos Leonardo, que deve deixar o Santos nos próximos dias. O Palmeiras nega que tenha interesse em Bernard e Carlos Vinícius, mas o UOL mantém a apuração.

Caio Paulista está próximo de ser anunciado pelo Palmeiras. O atleta deu entrada na rescisão contratual com o Fluminense e deve ser anunciado pelo Alviverde em breve. Apesar de ter jogado como lateral no São Paulo, Abel pensa em usá-lo no ataque.

CAIO ALEXANDRE E CAULY

Caio Alexandre, meio-campista do Fortaleza, é um jogador que o Palmeiras mostrou interesse, mas as conversas esfriaram no final do ano passado. Além disso, o Alviverde já tem muitos opções para o setor: Atuesta, Fabinho, Gabriel Menino, Aníbal Moreno (primeiro reforço de 2024), Zé Rafael e Richard Ríos.

Já no caso de Cauly, o Bahia não tem o interesse em negociar o jogador. O Grupo City quer demonstrar força no mercado com a permanência do meia e a contratação de Everton Ribeiro, ex-Flamengo. No entanto, o Palmeiras ainda quer um atleta que possa fazer sombra à Raphael Veiga.