SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-ciclista australiana Melissa Hoskins, de 32 anos de idade, morreu atropelada. Rohan Dennis, marido e também ex-ciclista, é acusado de matá-la.

O QUE ACONTECEU

Hoskins foi atropelada no dia 30 de dezembro em Medindie, subúrbio de Adelaide, Austrália. Segundo comunicado da polícia local, a ex-ciclista foi levada ao hospital Royal Adelaide e não resistiu aos ferimentos, morrendo durante a madrugada seguinte.

Seu marido, Rohan Dennis, foi preso e acusado de direção perigosa, dirigir sem os devidos cuidados e colocar vidas em risco. O comunicado policial não cita seu nome, mas expõe que é um homem de 33 anos "conhecido da mulher".

Dennis deixou a prisão após pagamento de fiança. O ex-ciclista foi intimado a comparecer ao Tribunal de Magistrados de Adelaide em 13 de março.

Segundo o jornal The Advertiser, o casal brigou antes de o óbito acontecer. Hoskins teria subido no carro e se agarrado à porta do veículo, enquanto Dennis acelerou e arrastou-a pela via.

Os ex-ciclistas estavam casados desde 2018 e tiveram dois filhos. Hoskins e Dennis se conheceram nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

A CARREIRA DOS CICLISTAS

Hoskins participou de duas edições dos Jogos Olímpicos: Londres 2012 e Rio 2016. Ela integrou o time australiano na prova de perseguição por equipes, e teve como melhor resultado a quarta posição em Londres. Na mesma categoria, sagrou-se campeã mundial em 2015.

Hoskins se aposentou do ciclismo profissional em 2017.

Dennis completou no ano passado sua última temporada como atleta profissional. O ciclista de 33 anos já havia anunciado sua aposentadoria antes do incidente. Ao longo da carreira, o australiano conquistou duas medalhas olímpicas (prata em Londres 2012 e bronze em Tóquio 2020), dois títulos mundiais e uma etapa do Tour de France.