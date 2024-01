SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FIFPro (sindicato global dos jogadores de futebol) divulgou em conjunto com a Fifa os jogadores indicados ao time ideal de 2023.

Vinte e três jogadores aparecem nas listas finais das premiações para homens e mulheres. São três goleiros, seis defensores, sete meio-campistas e sete atacantes indicados à seleção masculina, e três goleiras, sete defensoras, seis meio-campistas e sete atacantes na feminina.

Três brasileiros aparecem entre os finalistas: Ederson (Manchester City), Éder Militão e Vinícius Jr (ambos do Real Madrid). Nenhuma brasileira está entre as 23 indicadas à seleção feminina.

Os vencedores serão anunciados em 15 de janeiro, na premiação do The Best. O melhor jogador do mundo segundo a Fifa e o próximo detentor do prêmio Puskás também serão conhecidos nessa data.

INDICADOS À SELEÇÃO IDEAL MASCULINA DE 2023

Goleiros

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Ederson (Manchester City/Brasil)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

Defensores

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)

Éder Militão (Real Madrid/Brasil)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

John Stones (Manchester City/Inglaterra)

Kyle Walker (Manchester City/Inglaterra)

Meio-campistas

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica)

Ilkay Gündogan (Barcelona/Alemanha)

Luka Modric (Real Madrid/Croácia)

Rodri (Manchester City/Espanha)

Bernardo Silva (Manchester City/Portugal)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

Atacantes

Karim Benzema (Al-Ittihad/França)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr/Portugal)

Vinícius Jr (Real Madrid/Brasil)

INDICADOS À SELEÇÃO IDEAL FEMININA DE 2023

Goleiras

Mackenzie Arnold (West Ham/Austrália)

Mary Earps (Manchester United/Inglaterra)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/EUA)

Defensoras

Lucy Bronze (Barcelona/Inglaterra)

Olga Carmona (Liverpool/Holanda)

Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)

Amanda Ilestedt (Arsenal/Suécia)

Ashley Lawrence (Chelsea/Canadá)

Mapi León (Barcelona/Espanha)

Irene Paredes (Barcelona/Espanha)

Meio-campistas

Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)

Claudia Pina (Barcelona/Espanha)

Fridolina Rolfö (Barcelona/Suécia)

Georgia Stanway (Bayern de Munique/Inglaterra)

Ella Toone (Manchester United/Inglaterra)

Keira Walsh (Barcelona/Inglaterra)

Atacantes

Jenni Hermoso (Tigres/Espanha)

Lauren James (Chelsea/Inglaterra)

Sam Kerr (Chelsea/Austrália)

Alex Morgan (San Diego Wave/EUA)

Salma Paralluelo (Barcelona/Espanha)

Alexandra Popp (Wolfsburg/Alemanha)

Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)

COMO FUNCIONA A VOTAÇÃO

Os vencedores são escolhidos através de votação por atletas profissionais. Segundo a FIFPro, mais de 25 mil jogadores participam da eleição todos os anos.

Cada votante escolhe três goleiros, três defensores, três meio-campistas e três atacantes em um sistema online.

A seleção final terá um goleiro e pelo menos três defensores, três meio-campistas e três atacantes. A última vaga ficará com o jogador de linha mais votado, independentemente da posição.

Neymar é um exemplo de atleta que não estava elegível para a seleção. Homens precisavam fazer ao menos 23 jogos oficiais no período entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023 para poderem ser votados. O atacante do Al-Hilal entrou em campo apenas nove vezes no período.