SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Serra Branca-PB por 6 a 0 em partida no Estádio Municipal Sócrates Stamato, em Bebedouro, pela primeira rodada do Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O atacante Jardiel marcou dois gols num intervalo de um minuto. Os lances aconteceram aos 5min20s e aos 6min19s do primeiro tempo, abrindo o placar a favor do Grêmio.

Os outros gols da partida foram de Cheron (pênalti), Alysson, Freddy Noguera e Bruno (contra). Os lances aconteceram aos 44 e 48 da etapa inicial, aos 18 e aos 23 do segundo tempo, respectivamente.

O Grêmio chega a 3 pontos e, ao menos por enquanto, lidera o Grupo 4 de maneira isolada. As outras equipes do grupo, Inter de Bebedouro e Figueirense, estrearão na Copinha ainda nesta quarta-feira (3), em partida que começa às 15h15 (de Brasília).

O time tricolor gaúcho volta a campo no próximo sábado (6), às 15h15, contra o Figueirense. Já o Serra Branca enfrentará o time da casa mais tarde no mesmo dia, às 17h30.

COMO FOI O JOGO

Jardiel marcou dois gols logo no início do primeiro tempo. O atacante aproveitou falhas da defesa do Serra Branca.

O Grêmio diminuiu o ritmo com a vantagem, mas conseguiu dois gols pouco antes do intervalo. Cheron ampliou a vantagem, de pênalti, aos 44 minutos, e Alysson fez o quarto gol aos 48, aproveitando um rebote.

No segundo tempo, o Grêmio voltou pressionando e marcou mais duas vezes. Freddy Noguera deixou o seu aos 18 minutos, após uma jogada com Gustavo Gomes, e Lian chutou para a meta, resultando em um gol contra de Bruno aos 23 minutos.