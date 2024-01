RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG já levantou a primeira taça em 2024. A equipe venceu o Toulouse por 2 a 0, no Parque dos Príncipes, em Paris, e se sagrou campeão da Supercopa da França. O placar foi construído com gols de Lee Kang-In e Mbappé, ambos ainda no primeiro tempo.

Recém-anunciado, o zagueiro Lucas Beraldo, ex-São Paulo, fez a estreia no PSG. O brasileiro começou no banco e entrou no segundo tempo, na vaga de Skriniar. A torcida gritou "olé" quando o brasileiro tocou na bola.

A equipe da capital chegou à disputa como atual campeão do Campeonato Francês, enquanto o Toulouse levou a edição mais recente da Copa da França.

Foi a 12ª conquista do PSG na Supercopa, ampliando a vantagem sobre o Lyon, que tem oito. Esse foi o primeiro título do técnico Luis Enrique no PSG. Ele foi contratado no meio do ano passado.

O PSG volta a campo no dia 7, contra o US Revel, pela Copa da França, enquanto o Toulouse enfrenta o Chambéry Foot.

A equipe de Luis Enrique lidera o Campeonato Francês com cinco pontos de vantagem sobre o Nice, segundo colocado. O time do técnico Carles Martínez, por outro lado, atravessa uma crise e está na zona de rebaixamento, com apenas duas vitórias em 17 rodadas.

O JOGO

O PSG abriu o placar cedo, com um gol do sul-coreano Lee Kang-In, e conseguiu ditar o ritmo do primeiro tempo. O Toulouse, por sua vez, encontrava dificuldade em achar os espaços para ter chances mais claras.

A equipe da casa chegava com volume ao ataque, mas pecava no último passe. Já quase no apito para o intervalo. Mbappé fez bonita jogada individual e ampliou a vantagem.

Na volta do intervalo, o PSG buscou "empurrar" o Toulouse, mas viu o adversário ter uma presença um pouco maior no campo de ataque e desperdiçar as chances que teve. A equipe da casa, quando conseguiu sair em velocidade, chegou bem ao último terço do campo, mas faltou capricho no momento da finalização.

Na reta final, as duas equipes fizeram modificações, mas o cenário da partida se manteve. O Toulouse tentou avançar como pôde, mas não mostrou forças para assustar o adversário.