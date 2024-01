SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante brasileiro Vitor Roque fez sua estreia pelo Barcelona nesta quinta-feira (4), na vitória do time catalão de virada por 2 a 1 sobre o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol.

Vitor Roque entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo no lugar de Ferrán Torres, quando a partida estava empatada em 1 a 1.

O ex-jogador do Athletico-PR perdeu uma grande chance de fazer seu primeiro gol logo na estreia. O lance aconteceu aos 52 minutos, quando recebeu livre, dentro da área, tentou tirou do goleiro e chutou para fora, com a bola triscando a trave.

A jogada fez com que o experiente Lewandowski lamentasse e aplaudisse bastante o jovem do banco de reservas.

Vitor Roque entrou bem nos poucos minutos, com muita vontade, e chegou a ter também uma outra oportunidade logo no início, quando demonstrou estar esperto e quase aproveitou um vacilo do goleiro do Las Palmas.

Sua apresentação oficial pelo Barcelona acontecerá nesta sexta (5).

Tags:

Barcelona | brasileiro | Vitor Roque