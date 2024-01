SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians deve desistir da contratação de Gabigol, do Flamengo.

O clube está disposto a encerrar a negociação com o time rubro-negro pelo atacante. O Corinthians não vê mais chances concretas de trazer o jogador.

O UOL ouviu que o Timão evoluiu na parte financeira, mas se incomodou com a demora do Rubro-Negro para resolver e vai atrás de outras alternativas no mercado.

Membros da diretoria do Flamengo admitem o papo com o Corinthians, mas frisam que Gabriel Barbosa sempre esteve nos planos do clube carioca para 2024.

O desacerto por Gabigol não influencia em outras negociações, como a de Thiago Maia. O Corinthians mantém o interesse no meio-campista.

O recuo do Corinthians por Gabriel foi inicialmente publicado pelo GE.

