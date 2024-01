SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras levou em consideração alguns fatores para encaminhar a venda do atacante Kevin ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por quase R$ 65 milhões. O clube busca atacantes no mercado da bola, mas não vai segurar o jovem de 21 anos.

Kevin e seu estafe solicitaram a transferência para o clube ucraniano. A reportagem apurou que o atleta queria atuar mais em 2024 e não tinha grandes expectativas para a temporada que vai começar.

O Shakhtar quer o jogador desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado, e apresentou um projeto para o atleta ser um dos principais nomes da equipe, já que perdeu muitos nomes importantes desde a guerra com a Rússia.

Valor elevado da proposta por um atleta que não é titular pesou. Kevin só atuou em nove jogos em 2023, e o Palmeiras avalia que a proposta de quase R$ 65 milhões, mais bônus, por um atleta que não é muito utilizado por Abel é um bom negócio.

Muitos concorrentes na posição. Kevin é um ponta que joga pelos lados do campo, setor que o Palmeiras já tem muitas peças. Artur, Bruno Rodrigues, Dudu, Luis Guilherme, Estevão, Breno Lopes e Rony são jogadores que já exerceram essa função ?Caio Paulista pode ser mais um nome quando oficializado como reforço do Alviverde.

Palmeiras tem revelado muitos atletas com as mesmas características de Kevin. Há uma avaliação interna que as categorias de base produzem muitos atletas com qualidade parecida à do jovem de 21 anos, como Estevão e Kauan Santos ?protagonistas nesta edição da Copa São Paulo.

O Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 50% são do Desportivo Brasil, onde Kevin começou a carreira na base. Há conversas para o Alviverde adquirir mais 20%, elevando assim seu lucro com a negociação.

Kevin deixará o Palmeiras com apenas um título no profissional: o Brasileiro do ano passado. Na base, ele conquistou o Brasileiro sub-20 (2022), a Copa do Brasil sub-20 (2022) e duas Copinhas (2022 e 2023, quando foi eleito o craque da competição).