SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Cazares foi anunciado nesta quinta-feira (4) pelo Santos, que vê o jogador como uma aposta.

O Santos pagará R$ 50 mil mensais ao jogador, valor equivalente a um destaque da base. O baixo investimento foi um dos fatores fundamentais para fechar negócio.

O departamento de futebol entende que Cazares pode ser um jogador útil agora que está com a "cabeça boa". Com histórico de indisciplina, o Santos vê o jogador em outro momento: o meia está apegado à religião e se mostrou animado para atuar no clube.

Mesmo sem ter participado da negociação, o técnico Fábio Carille colheu boas informações e entende que, motivado, Cazares pode ajudar. Ele quer voltar a se destacar no futebol brasileiro, como foi quando defendeu o Atlético-MG.

Com contrato apenas até o final da temporada, Cazares ganha a chance de se reinventar e chamar a atenção do mercado. O clube vê o jogador como uma espécie de aposta, portanto estabeleceu vínculo curto.

O Santos anunciou até o momento 11 contratações para 2024: o zagueiro Gil, os laterais direitos Aderlan e Hayner, o lateral esquerdo Jorge, os meias Giuliano, Cazares e Otero, os volantes João Schmidt e Diego Pituca, e os atacantes Guilherme e Willian Bigode.