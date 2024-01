RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco conhecido entre o público brasileiro por ter saído do país antes de se profissionalizar, Paulinho chegou ao Vasco após sete anos no exterior e foi um dos principais destaques do time cruzmaltino na campanha de recuperação que culminou na permanência na Série A.

Paulinho, de 26 anos, era visto como uma promessa nas divisões de base do Fluminense. Ele é da mesma geração campeã brasileira sub-20 de 2015 que contava, entre outros, com Gerson, nesta sexta-feira (5) no Flamengo, e Kennedy, do Valladolid (Espanha).

Habilidoso, ele despertou o interesse do Sporting, de Portugal, e acabou vendido antes mesmo de se profissionalizar no Tricolor.

No total, foram cinco anos em Portugal (Sporting e Boavista) e dois na Arábia Saudita (Al-Shabab e Al-Fayha) antes de retornar ao Brasil.

Paulinho conseguiu realizar o sonho de jogar no clube do coração. O clube cruzmaltino o comprou por cerca de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões) ano passado e, nesta sexta-feira (5), é um dos jogadores que têm mais prestígio com a torcida.

"Realmente, não tive oportunidade de passar no profissional aqui no Brasil, fiquei sete anos fora, ganhando muita maturidade e aprendizado. Joguei a liga portuguesa, depois a liga saudita e nesta sexta-feira (5) pude voltar ao meu país, jogar no clube do meu coração e fazer um grande trabalho. Ser reconhecido pela torcida do Vasco é muito gratificante. Estou muito feliz aqui. Espero continuar contribuindo e ajudando o Vasco", afirma Paulinho, ao UOL.

A entrevista com o UOL aconteceu um pouco antes da virada do ano, em um jogo beneficente no Rio de Janeiro, onde ficou nítido que o anonimato já não faz mais parte de sua rotina, tendo sido um dos mais tietados no evento.

"Na ocasião, o meia falou sobre a permanência do técnico Ramon Díaz e a chegada do diretor de futebol, Alexandre Mattos:

Ramon é um grande treinador, um cara que a gente gosta e respeita muito. Um grande profissional. O Mattos, com certeza, é mais um grande profissional que está vindo para nos ajudar", afirma Paulinho.