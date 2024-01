SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras aproveitou o clima do BBB 24 para anunciar a contratação do lateral Caio Paulista.

O lateral - que estava no São Paulo - assinou com o Palmeiras até dezembro de 2028. O jogador pertencia ao Fluminense e estava emprestado ao São Paulo na última temporada.

Sobrou até uma provocação do time alviverde para o clube tricolor paulista: "Caio é do bicampeão Paulista", escreveu o Palmeiras no Twitter.

O Palmeiras brincou com o anúncio dos participantes do BBB para anunciar o lateral.