SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco contou com uma entregada do goleiro adversário, mas sofreu um gol no fim e só empatou por 1 a 1 com Macapá-AP, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP), em sua estreia na Copinha.

Ronaldo fez um gol contra logo no segundo minuto de jogo (assista abaixo). O goleiro vacilou sozinho e empurrou a bola contra a própria meta.

Jeremias empatou para o Macapá aos 42 da etapa final. Ele anotou o primeiro gol da história do time do Amapá na competição.

O Cruzmaltino se limitou a tentar administrar a vantagem, e acabou punido na reta final. O Macapá, mesmo sem uma atuação brilhante, não desistiu e deixou tudo igual para somar um ponto.

Vasco e Macapá somam um ponto no Grupo 29. O líder é o Flamengo-SP, que goleou o Potyguar mais cedo por 4 a 0.

As equipes voltam a campo na segunda (8). Macapá e Flamengo-SP medem forças às 13h (de Brasília), enquanto o Vasco encara o Potyguar na sequência, às 15h15. Ambos os jogos serão disputados no Ninho do Corvo.

O JOGO

O Vasco abriu o placar cedo, mas se acomodou e quase viu o Macapá empatar ainda no primeiro tempo. Dayveson teve uma grande oportunidade, mas parou em defesa do goleiro Lecce.

O Cruzmaltino seguiu em baixa intensidade na volta do intervalo e viu a vitória parcial ruir. A estrela de Jeremias brilhou no fim e arrancou o empate histórico para o time na Copinha.

GOLS

1x0: No segundo minuto de jogo, o Vasco chegou pela direita e X cruzou para a área. O goleiro Ronaldo subiu sozinho, mas se complicou e mandou para o próprio gol

2x0: Aos 42', Jasiel recebeu de Dayveson na área e bate cruzado. Jeremias se antecipou a Vitor Manoel e desviou como deu para o fundo das redes.