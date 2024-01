SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de Zagallo será velado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a partir das 9h30 deste domingo (7). A informação foi divulgada pelo perfil oficial do Velho Lobo.

O Instagram oficial de Zagallo divulgou que o último adeus do lendário ex-jogador e treinador será na sede da entidade do futebol brasileiro.

A sede da CBF fica na Av. Luiz Carlos Prestes, 130, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O velório terá início às 9h30 do domingo e será aberto ao público.

O sepultamento de Zagallo será as 16h do domingo, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.