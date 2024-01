SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a morte de Zagallo aos 92 anos, já não há representantes vivos da equipe titular que deu ao Brasil seu primeiro título de Copa do Mundo. Em 1958, na Suécia, a seleção derrotou os anfitriões por 5 a 2 -com um gol de Zagallo- e ergueu a taça Jules Rimet.

Dirigido por Vicente Feola, o time campeão entrou em campo no estádio Rasunda, em Solna, com a seguinte formação: Gylmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos; Zito e Didi; Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo.

Até o fim de 2022, quando morreu Pelé, só restavam os últimos dois da escalação. Também já morreram os reservas Castilho, Oreco, Zózimo, Mauro, De Sordi, Joel e Dida.

Há quatro vivos entre os que ficaram no banco na decisão. São eles Dino Sani, 91, Pepe, 88, Moacir, 87, e Mazzola, 85.