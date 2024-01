SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Figura próxima de Zagallo, Carlos Alberto Parreira lamentou a morte do amigo. Parceiro do alagoano na conquista de duas Copas do Mundo, o carioca o colocou na primeira prateleira de ídolos do esporte mais popular do Brasil.

"É um companheiro que vai deixar muita saudade, mesmo. Tanto no âmbito pessoal quanto para o futebol brasileiro, porque o Zagallo, sem dúvida nenhuma, e o Pelé são as duas maiores figuras da história do futebol brasileiro", afirmou o ex-treinador à Folha de S.Paulo.

"Hoje é um dia muito difícil, porque o Zagallo foi meu amigo por mais de 50 anos. Tudo o que eu aprendi no futebol eu agradeço a ele, por ter me ensinado, por ter compartilhado todo o seu conhecimento e a sua sabedoria", acrescentou.

Parreira trabalhou como preparador físico na Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil conquistou o tricampeonato sob comando de Zagallo. No tetra, em 1994, foi a vez de Zagallo auxiliar o treinador Parreira como coordenador técnico.

A amizade teve início nos anos 60.

"Num dia como hoje, eu me lembro de todos os momentos que vivemos juntos, mas em especial do dia em que nos conhecemos. Foi no Botafogo. Ele era o técnico do time, eu fui fazer uma visita, e fomos apresentados por um amigo em comum", recordou Parreira. "Ele não me conhecia, mas me atendeu com o carinho e a atenção de sempre, e foi aí que começou essa amizade linda."