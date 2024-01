SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Petkovic foi mais um jogador a lamentar a morte de Zagallo e se despedir do Velho Lobo nas redes sociais. O ex-jogador exaltou Zagallo e citou o "impacto" que o Velho Lobo teve em sua vida, nos tempos de Flamengo.

"Influenciou muitas vidas com sua sabedoria, simpatia, carisma, conquistas. Mas na minha vida fez um impacto gigantesco e foi a pessoa que colocou a cereja do bolo na minha carreira ao me estender a mão, ajudando diretamente a me consagrar.", disse Petkovic, no Instagram

O ex-jogador lembrou especificamente de um episódio acontecido na final do Campeonato Carioca de 2001. Naquela ocasião, segundo ele, Zagallo contrariou a diretoria para escalá-lo como titular - ele fez o gol do título, de falta, contra o Vasco.

"Título do tetra tri em 2001 pelo Flamengo que nós conseguimos teve vários protagonistas, mas o ator principal foi você 'Velho Lobo' e não o golaço do 'Pet' [...] Joguei aquela decisão somente por ter sido bancado por ti. Contrariando a diretoria, o velho pai, avô treinador, professor, mostrou a sabedoria e colocou em primeiro lugar a importância da torcida, instituição, time, grupo e indivíduo (eu) acima de tudo para fazer o que ele achava que era certo para conseguir o título tão desejado por ele.", finalizou o sérvio.

Veja a publicação completa de Petkovic:

"Zagallo?

Você foi grande na terra e será grande no céu.

Influenciou muitas vidas com sua sabedoria, simpatia, carisma, conquistas. Mas na minha vida fez um impacto gigantesco e foi a pessoa que colocou a cereja do bolo na minha carreira ao me estender a mão, ajudando diretamente a me consagrar.

Muitas pessoas são ajudadas diariamente a encontrar seu propósito para conseguirem êxito nas suas vidas. Eu tive ajuda dos outros também, isso não tem como negar, mas você veio em 2000 para me dar a grande lição que vou levar e se for digno transmitir para futuras gerações.

Título do tetra tri em 2001 pelo Flamengo que nós conseguimos teve vários protagonistas, mas o ator principal foi você "Velho Lobo", não o golaço do "Pet".

Ver esse vídeo de você beijando o santinho depois do jogo na entrevista ainda dentro do campo no Maracanã e dizendo que o beijo é para mim, provoca lágrimas nos meus olhos.

Joguei aquela decisão somente por ter sido bancado por ti. Contrariando a diretoria, o velho pai, avô treinador, professor mostrou a sabedoria e colocou em primeiro lugar a importância da torcida, instituição, time, grupo e indivíduo (eu) acima de tudo para fazer o que ele achava que era certo para conseguir o título tão desejado por ele e pelas 40M das pessoas.

Fomos premiados naquele dia e 45 dias depois o destino nos trouxe outro título contra São Paulo, na Copa dos Campeões, em Maceió, na terra do professor Zagallo.

Recompensa merecida e onde eu tive de novo a participação e retribuição pela ajuda, abraços e beijos que me foram concedidos por você.

Que o pai dos céus receba mais um grande homem e lhe proteja infinitamente como a gente vai proteger as suas memórias.

ETERNO ZAGALLO"