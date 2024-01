SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Figueirense por 6 a 0, neste sábado (6), em partida no Estádio Municipal Sócrates Stamato, em Bebedouro, pela 2ª rodada do Grupo 4 da Copa São Paulo.

O destaque foi atacante Jardiel, que balançou as redes três vezes na partida. Os lances aconteceram aos quatro, aos oito e aos 17 minutos do primeiro tempo.

Os outros gols do confronto foram marcados por de Wesley Costa, João Araújo e Freddy (contra). As jogadas aconteceram aos 21 e 35 da etapa inicial, e aos 18 do segundo tempo, respectivamente.

O Grêmio chega a 6 pontos, lidera o Grupo 4 de maneira isolada, enquanto o Figueirense é o vice-líder, com 3. Os gaúchos voltam a campo na próxima terça-feira (9), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar a Inter de Bebedouro. Já o Figueira enfrenta o Serra Branca-PB, no mesmo dia, às 17h15 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Grêmio demonstrou superioridade e conquistou a vitória, enquanto o Figueirense enfrentou dificuldades defensivas e não conseguiu marcar gols.

Logo aos 4 minutos, Gustavo Nunes recebeu um cruzamento rasteiro na segunda trave e ajeitou para Jardiel abrir o placar com um gol de letra. Aos 8, Felipe recuou a bola sem olhar e entregou de graça para o camisa 9 fazer o seu segundo gol. Já aos 17 minutos, Cheron aproveitou um vacilo de João Pedro, roubou a bola no meio-campo e tocou de trivela para Jardiel, que driblou o goleiro e completou o seu hat-trick.

Pouco tempo depois, aos 21 minutos, Wesley Costa recebeu de Cheron pelo lado esquerdo da área, chutou cruzado com força e transformou a vitória em goleada. Mesmo com duas substituições feitas por Jhonatas Reis durante a parada técnica, a equipe catarinense seguiu muito frágil defensivamente.

Aos 35 minutos, Cheron deu sua terceira assistência no confronto, dessa vez para João Araújo, que chutou da entrada da área. A bola desviou na marcação e entrou no cantinho direito, fechando a goleada em 6 a 0 a favor do Grêmio.

Na etapa final, o ritmo do duelo diminuiu devido às diversas alterações realizadas pelos dois técnicos. O Figueirense teve mais posse de bola, porém não conseguiu pressionar em busca do gol de honra. Enquanto isso, o Grêmio optou por marcar em linha baixa, poupando-se do desgaste físico, e mesmo assim conseguiu ampliar a goleada sem atacar muito.

Aos 18 minutos saiu o último gol do confronto. Alysson invadiu a área pela direita, driblou Antônio e foi derrubado pelo goleiro. Na cobrança, Freddy chutou cruzado de canhota e fez o sexto tento do Grêmio.