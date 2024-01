SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Lagarto-SE, por 1 a 0, na tarde deste sábado (6), em São Carlos, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copinha e já está garantido na fase de mata-mata.

Kelwin, ainda no primeiro tempo, fez o gol da vitória do time carioca no interior paulista.

O Fluminense chegou aos seis pontos e já garantiu a liderança do Grupo 13 e sua vaga no mata-mata da Copinha. O Lagarto, por sua vez segue com um e aparece no terceiro lugar.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (9), pela última rodada da fase de grupos. O Fluminense encara o São-Carlense, às 17h (de Brasília). Mais cedo, às 14h45, o Lagarto encara o São Raimundo-RR.

Como foi o jogo

O gol da vitória do Fluminense foi marcado ainda no primeiro tempo. Kelwin recebeu passe no meio da área e só teve que completar para o gol. A etapa ainda contou com outras chances para cada uma das equipes.

O segundo tempo teve um Fluminense mais focado em segurar o resultado e garantir a vitória, enquanto o Lagarto ficou longe de buscaro o empate. O time sergipano sofreu fisicamente durante o jogo, assim como na primeira partida.