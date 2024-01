SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, formalizou uma proposta por Gabriel Pec, atacante do Vasco. O jogador está visado no mercado. Ele foi importante para a permanência do Vasco na Série A em 2023. A informação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

Pec já tinha recebido propostas antes, recusadas pelo Vasco. O Atlanta United, também da MLS, e o Nantes, da França, tentaram o jogador em setembro de 2023. A equipe francesa ofereceu 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões, na época).

Gabriel Pec teve o melhor ano como profissional em 2023. Aos 22 anos, teve cinco assistências e 14 gols marcados.

O contrato com o Vasco é até 2027. Esta é a primeira proposta na janela atual. Pec está convocado para o Pré-Olímpico disputado de 20 de janeiro a 11 de fevereiro, na Venezuela.

