SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG está sob investigação da Polícia francesa por um suposto "lobby" para garantir que Lionel Messi ganhasse a Bola de Ouro em 2021. A informação foi publicada pelos jornais Le Monde e Mediapart.

O PSG teria "pressionado" a revista France Football, responsável pela premiação da Bola de Ouro, para favorecer Messi entre 2020 e 2021, segundo o Le Monde.

O clube parisiense estreitou relações com Pascal Ferré, então editor-chefe da France Football, e o presenteou neste período para viabilizar uma "compra de votos". Entre alguns presentes, estariam inclusos ingressos para jogos do PSG.

Na edição de 2021 da Bola de Ouro, o astro argentino venceu por 613 votos contra os 580 de Robert Lewandowski. O atacante tinha acabado de deixar o Barcelona rumo a Paris.

Pascal Ferré negou qualquer envolvimento no caso e disse que sua comitiva elegeu Lewandowski como o melhor jogador do mundo na ocasião. Atualmente, Ferré faz parte da equipe de comunicação do PSG.

Lionel Dangoumau, atual diretor do L'Équipe e da France Football, defendeu a integridade da premiação, destacando que o júri é composto por 100 jornalistas de 100 países diferentes, e refutou as acusações.