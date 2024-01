RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mário Jorge Lobo Zagallo é velado na sede da CBF, na zona oeste do Rio de Janeiro, desde as 9h30 da manhã deste domingo (7). Familiares, amigos e torcedores se despedem da lenda brasileira, que morreu aos 92 anos.

O velório ocorre dentro do Museu da CBF. O local recebeu as taças da Copa do Mundo vencidas pelo Velho Lobo.

O museu foi aberto ao público por volta das 9h30 e a cerimônia seguirá até as 14h, quando familiares e amigos participam de uma missa privada e o corpo será levado ao Cemitério São João Batista, em Botafogo.

Nomes importantes enviaram coroas de flores. Alguns deles foram Ronaldo Fenômeno, Cafu, Galvão Bueno, Ricardo Teixeira, o Cruzeiro.

Tite, treinador do Flamengo, foi um dos primeiros a chegar e foi embora sem falar com a imprensa.

Flamengo e Botafogo levaram bandeiras. Zagallo fez história pelos dois clubes.

O Museu da CBF está fechado desde 2020. Essa foi a primeira oportunidade do público de ver a estátua de cera do brasileiro inaugurada em outubro de 2022.

Em novembro, ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, Ednaldo Rodrigues anunciou que vai transferir as peças para espaço no antigo prédio do Automóvel Clube, na rua do Passeio, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Com investimentos de R$ 36,3 milhões, o museu tem previsão de reabertura, de acordo com a CBF, para dezembro deste ano.