SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo mais difícil do que o esperado, o Barcelona derrotou o Barbastro por 3 a 2 neste domingo (7), no Estádio Municipal de Barbastro, pela terceira rodada da Copa do Rei.

Raphinha, Fermín López e Lewandowski marcaram para o clube catalão, enquanto De Mesa e Marc Prat descontaram para o Barbastro.

Com a vitória, o Barcelona avançou às oitavas da Copa do Rei, se juntando a clubes como Real Madrid e Sevilla. O sorteio dos confrontos acontece amanhã.

O Barça volta a campo na próxima quinta-feira (11) para disputar a semifinal da Supercopa Espanhola contra o Osasuna.

Como foi o jogo

Domínio do Barcelona no primeiro tempo. A equipe comandada por Xavi teve as melhores oportunidades pelo lado direito, com Raphinha e Koundé. Em uma dessas jogadas saiu o gol de Fermín, aos 17 minutos, com assistência do brasileiro. O goleiro Fabrega, do Barbastro, fez algumas boas defesas e impediu um placar mais elástico.

No segundo tempo, o Barcelona quase foi punido por displicência, mas conseguiu o resultado. Raphinha fez o segundo gol logo no início da etapa, mas depois disso os catalães tiraram o pé do acelerador e viram o Barbastro criar chances. Os adversários marcaram com De Mesa, aos 14. Nos minutos finais, Lewandowski ampliou para o Barça, mas o Barbastro ainda diminuiu com Prat - ambos de pênalti.

O brasileiro Vitor Roque entrou em campo aos 19 minutos da segunda etapa e teve a chance de marcar. O novo reforço do Barça saiu na frente de Fabrega e teve seu gol evitado pelo goleiro adversário.

Gols e destaques

Com assistência para gol, Raphinha inaugurou as chances do Barcelona. O camisa 11 foi bastante acionado nos primeiros minutos e levou muito perigo com uma finalização por cobertura de fora da área. A rede balançou aos 17, com Fermín López escorando um cruzamento do brasileiro.

Mais pressão do Barça e quase gol de falta à la Ronaldinho. O goleiro do Barbastro trabalhou bastante no restante da etapa inicial, destacando uma boa defesa em falta de João Félix, cobrada por baixo da barreira. O atacante português ainda marcou um gol perto dos acréscimos, mas estava impedido.

O Barça ampliou com Raphinha. Aos 5 minutos do segundo tempo, Fort cruzou da esquerda para Raphinha, que apareceu nas costas da defesa para completar.

Para dar emoção ao jogo e inflamar o estádio: Barbastro diminuiu. O time da casa, que pertence à quarta divisão espanhola, marcou com De Mesa aos 14 minutos. O centroavante aproveitou sobra após escanteio e finalizou na pequena área. E a equipe foi para cima, criando novas oportunidades em cima de falhas individuais do Barça.

Barça fez o terceiro com Lewandowski, mas seguiu sofrendo sustos. O artilheiro polonês entrou em campo no final e gerou um pênalti em disputa de cabeça. Ele mesmo foi para a cobrança e, com categoria, ampliou. Também de pênalti, o Barbastro fez o segundo, nos acréscimos, com Prat.