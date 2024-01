SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu de goleada o Nova Venécia por 7 a 0, em Marília, em jogo válido pela fase de grupos da Copinha 2024. Os gols deste domingo (7) foram de Enzo Monteiro, dois de Miguelito, dois de Hyan, um de Diego Borges e um de Souza. Com o resultado, o Peixe se classificou de forma antecipada.

Como foi o jogo

O Santos teve facilidade para encontrar espaços e impor seu ritmo de jogo. O Nova Venécia teve apenas uma boa chegada na partida e sofreu para parar os visitantes. O goleiro Ray foi quem mais trabalho e dificultou a vida dos santistas.

Nos minutos finais, o Peixinho abriu o placar com bonito gol de Enzo Monteiro de cabeça. O Peixe teve uma boa construção na jogada, que terminou em cruzamento de Felipe Laurindo na medida para Enzo enfiar para os fundos das redes.

Antes do relógio completar 15 minutos na segunda etapa, os visitantes já haviam marcado mais dois gols: um de Miguelito e outro de Hyan.

Expulsão de Cássio, do Nova Venécia. O jogador tocou a mão na bola propositalmente para tentar evitar o gol do boliviano Miguelito.

O Peixe se aproveitou da fragilidade do Nova Venécia e marcou o quarto gol, novamente de Hyan. Sob pressão, os donos da casa cederam muitos espaços para os Meninos da Vila ampliarem.

Após três gols em menos de 10 minutos, Miguelito marcou o quinto. O Peixe passeou em campo e tornou o placar ainda mais elástico. A defesa do Nova Venécia já não resistia. Orlando Ribeiro aproveitou o resultado para rodar o elenco e dar minutos aos jogadores.

Diego Borges, em seu primeiro toque no jogo, marcou o sexto do Santos. Miguelito cobrou escanteio de forma caprichada e Dirego apenas empurrou.

7 A 0! Com o Nova Venécia entregue em campo, Souza arriscou de muito longe e a bola passou com facilidade pela defesa.

O Santos lidera o Grupo 26, com seis pontos, e se classificou de forma antecipada para a segunda fase da Copinha. O Água Santa está em segundo, empatado, com seis pontos. O Nova Venécia é o último colocado e ainda não pontuou.

O Peixe volta a campo contra o Água Santa na quarta-feira (10), às 21h45, pela terceira rodada da fase de grupos. Já o Nova Venécia enfrenta o Remo no mesmo dia, às 19h30.

Gols

0x1: Aos 37' do 1ºT, Enzo recebeu cruzamento na medida e, em um bonito cabeceio, balançou as redes. O Peixe já havia assustado duas vezes e encerrou a primeira etapa na frente.

0x2: Aos 6' do 2ºT Miguelito encheu o pé após a bola sobrar. Bontempo acertou o travessão e, na sobra, o boliviano ampliou para o Peixe.

0x3: Aos 12' do 2ºT, Hyan ampliou para o Santos. O Nova Venécia saiu jogando errado na área, Miguelito tabelou com Felipe Laurindo, que cruzou rasteiro para Hyan marcar.

0x4: Aos 15' do 2ºT, Hyan de novo balançou as redes. Os donos da casa cederam a pressão e deram muito espaço para o Peixe ampliar.

0x5: Aos 24' do 2ºT, Miguelito volta a balançar a rede. Após ótima construção do Santos, Hyan fez o facão e a bola sobrou para Miguelito finalizar.

0x6: Aos 27' do 2ºT, Diego Borges marca o sexto gol do Peixe após escanteio de Miguelito. Foi o primeiro toque do jogador na partida.

0x7: Aos 35' do 2ºT, Souza arriscou de muito longe e a bola passou por toda a defesa dos donos da casa.