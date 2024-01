RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo volta ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira (8) para a reapresentação e o início da temporada 2024.

TITE SEM REFORÇOS

Os novos jogadores não chegaram. A diretoria pretendia iniciar a pré-temporada com os reforços para o técnico Tite, mas não conseguiu concretizar as negociações.

De La Cruz ainda não estará no primeiro dia. O uruguaio deve se apresentar ao Flamengo apenas na terça-feira (9). O clube aguarda uma confirmação ainda nesta segunda-feira (8).

O Flamengo segue negociando com outros nomes. Léo Ortiz e Matias Viña são os dois principais alvos de momento.

NOVELAS DAS FÉRIAS

A principal novela da janela envolveu Gabigol. O jogador virou sonho do Corinthians, mas o Flamengo bateu o pé de que o atacante não estava à venda e o alvinegro desistiu da contratação.

O jogador espera ter mais espaço em 2024 após se recuperar de uma lesão no tendão do adutor. Gabigol chegou até a treinar no Ninho do Urubu alguns dias antes do retorno.

Outras novelas envolvem negociações de fato. No momento, as chegadas de Léo Ortiz e Matias Viña geram dor de cabeça pelos altos valores pedidos por Red Bull Bragantino e Roma, respectivamente.

Um assunto que rendeu nas últimas semanas foi a situação de Everton Ribeiro. Diretoria e jogador não chegaram a um acordo de renovação e ele acertou com o Bahia. O meia irá ao CT nesta segunda-feira se despedir dos companheiros.

SAÍDAS DOS ÍDOLOS

Além de Everton, o Flamengo se despediu de outros ídolos. Filipe Luís se aposentou e Rodrigo Caio deixou o clube após não renovar.

Os três eram importantes líderes. A saída vai abrir uma lacuna para o elenco encontrar novamente uma figura de iniciativa e voz dentro do vestiário.

O Flamengo só tem quatro remanescentes de 2019. Gabigol, Bruno Henrique, Gerson e Arrascaeta seguem no elenco e carregam a expectativa de assumirem o papel de liderança.

TIME ITINERANTE

O Flamengo viajará bastante no início do ano. O time teve 31 dias de férias desde o fim do Campeonato Brasileiro de 2023.

Serão dez dias de treinos com o elenco no Ninho do Urubu. Em 16 de janeiro, o grupo viaja para Manaus, onde faz a estreia no Campeonato Carioca diante do Audax Rio no dia seguinte.

A segunda parte da pré-temporada será nos Estados Unidos, para onde o Flamengo viaja em 18 de janeiro e fica até o dia 30.

O clube prevê dois amistosos, mas anunciou apenas um diante do Orlando City, no dia 27. O Flamengo espera atuar cinco dias antes com outro rival e segue em ajustes finais para essa divulgação. A expectativa é que essa logística seja acertada no início desta semana.

Na volta, a equipe joga em Belém. O adversário será o Sampaio Corrêa-RJ no dia 31 de janeiro, no Estádio Mangueirão, pela quinta rodada.

O time sub-20 joga a segunda, terceira e quarta rodadas enquanto os profissionais estão fora. A equipe será comandada por Mário Jorge.

A estreia no Maracanã deve ser somente no clássico com o Vasco em fevereiro.