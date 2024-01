SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Agora à procura de um novo técnico, o São Paulo terá um início de ano agitado dentro e fora de campo.

O São Paulo fará sua estreia no Paulista daqui 12 dias. O primeiro compromisso do time tricolor no torneio estadual está marcado para o dia 20 de janeiro, no Morumbi, contra o Santo André.

O time tem ainda outros três jogos pelo estadual programados para janeiro: Mirassol (23), Portuguesa (27) e Corinthians (30).

O principal compromisso do clube tricolor neste começo de ano também está próximo. Ainda sem palco confirmado, a final da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, está prevista para ser disputada no dia 3 de fevereiro.

DORIVAL SE DESPEDE, MAS FILHO ASSUME

Dorival deixou o São Paulo logo após a reapresentação do elenco para 2024. Os jogadores estiveram no CT da Barra Funda no final de semana, fizeram testes físicos no sábado (6), mas tiveram que se despedir do treinador no domingo (7).

Filho de Dorival será interino e comandará treinos. Lucas Silvestre, que é assistente e já comandou o São Paulo nas ausências do pai por suspensão, treinará a equipe durante a pré-temporada, enquanto a diretoria busca um novo treinador.

Alguns fatores pesaram a favor de Lucas Silvestre. Segundo apurou o colunista André Hernan, do UOL, o fato de já conhecer o elenco e a facilidade para manter as metodologias de treino que vinham sendo aplicadas foram os fatores principais para a decisão.

São Paulo disputará cinco campeonatos em 2024. Além do Paulistão e da Supercopa, o Tricolor vai dusputar a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro.

Plano A do São Paulo, Vojvoda afastou sondagem. Ele foi consultado logo após o "sim" de Dorival à CBF, mas reiterou a vontade de cumprir o seu contrato atual com o Fortaleza.