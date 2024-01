SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Jr se despediu do São Paulo em publicação nas redes sociais. O treinador, que assumirá a seleção brasileira, afirmou que deixa o time tricolor pronto para a temporada 2024 e pediu para "que todos entendam minha decisão".

São Paulo pronto para 2024: "Deixo o São Paulo, nesta segunda-feira (8), pronto para enfrentar os desafios da temporada. No rumo certo e com grandes pessoas e profissionais os guiando".

Sonho de comandar a seleção brasileira: "Chegou a hora de encarar outro desafio, que também era um de meus sonhos, e peço que todos entendam minha decisão".

Elogios a jogadores e funcionários: "encontrei um grupo de atletas guerreiros, com amor ao que fazem, funcionários dedicados, e uma gestão competente, que ajudou a devolver o clube ao patamar que é seu".

Pedido aos torcedores: "Por isso peço: sigam ao lado do São Paulo em 2024, porque esse time irá muito longe. E obrigado por tornarem minha passagem ainda mais bonita".

Passagem pelo São Paulo: "Ser treinador do São Paulo Futebol Clube é uma honra. E uma que pude ter duas vezes na minha carreira. [...] E também o deixo com o dever cumprido e um sonho pessoal atingido, de ser campeão com essa magnífica camisa".