SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick, do Palmeiras, é o jogador sub-19 mais caro do mundo segundo um estudo do CIES Football Observatory.

O jovem de 17 anos tem um valor de mercado de 82,7 milhões de euros (R$ 443,8 milhões, na cotação atual). O top-3 é completado por Warren Zaire-Emery, do Paris-Saint Germain, e Lamiine Yamal, do Barcelona.

Endrick também é o único jogador que atua no futebol brasileiro a estar presente na lista. Os países com clubes representantes são: França, Espanha, Holanda, Inglaterra, Alemanha e Bélgica.

Vitor Roque é o outro brasileiro a aparecer no top 10 da lista. O atacante do Barcelona é o quarto colocado, com um valor estimado em 56,2 milhões de euros (R$ 301,5 milhões).

Além deles, Jorrel Hato, Facundo Buonanotte, Mathys Tel, Leny Yoro, Antonio Nusa e Arthur Vermeeren completam o ranking.