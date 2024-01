SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians segue à procura de mais um volante e tem interesse em Caio Alexandre e Erick.

O Corinthians procurou o Fortaleza para tentar a contratação de Caio Alexandre, meio-campista de 24 anos.

O time alvinegro paulista tem a concorrência do Bahia e do Palmeiras. O Bahia está mais próximo, enquanto o time alviverde praticamente descartou um acordo.

Outro nome que segue na pauta é Erick, do Athletico-PR. O Corinthians já havia tentado o volante de 26 anos em dezembro.

O clube paranaense tenta resistir, apesar do pedido do próprio jogador. O Timão reforçou a oferta de R$ 30 milhões e não pretende subir o valor. O UOL ouviu no Athletico-PR que Erick deve seguir.

"O Athletico não tem a intenção de vender, mas o projeto agrada o Erick, que já havia pedido sua liberação. Estamos negociando. Eles têm o direito de não querer vender e nós temos o direito de querer sair. Isso não quer dizer que falte respeito de ambas as partes. É uma questão de projeção profissional e financeira. E o Athletico seria muito bem remunerado por isso", afirma Miguel Calluf, agente de Erick, ao UOL.

O Corinthians quer Caio Alexandre ou Erick para reforçar o meio-campo ao lado de Raniele, Maycon e Fausto Vera. As negociações continuam.