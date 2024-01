SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Marcelo Teixeira explicou a contratação de Pedrinho em entrevista à imprensa na Vila Belmiro, nesta segunda-feira (8). O clube confirmou negociação mesmo diante da denúncia recente de agressão contra a namorada.

Pedrinho: "Tivemos esclarecimento por parte do representante e atleta. Não creio que haja qualquer tipo de problema. Estamos muito focados na aquisição do jogador como forma após um caso esclarecido.

Multa do Carille: "Acionamos o departamento jurídico para vermos a relação e se está esclarecida e decidida entre o clube japonês e o profissional [Carille]. O jurídico está avaliando os documentos. E pedimos que tenha um representante do Santos no Japão para acompanhar e esclarecer a situação."

Negociações por Lucas Lima e jogadores com salário alto: "As negociações continuam, tanto de entrada quanto de saída. Não fechamos o grupo ainda. Apesar do número e belíssimo trabalho no período de transição, não fechamos. As oportunidades surgem, futebol está dinâmico"