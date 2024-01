SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores de futebol da Alemanha, que capitaneou a equipe para a vitória na Copa do Mundo de 1974 e depois venceu o torneio novamente como treinador em 1990, morreu aos 78 anos nesta segunda-feira (8).

É também, ao lado do brasileiro Zagallo e do francês Deschamps, o único a ter conquistado uma Copa do Mundo como jogador (Alemanha-1974) e como treinador (Itália-1990). A morte do alemão ocorre dois dias após a do brasileiro. Zagallo morreu neste sábado (6), aos 92 anos.

Disparado o mais celebrado futebolista de seu país --bem à frente de expoentes como os meias Matthäus e Ballack, os atacantes Gerd Müller, Rummenigge, Völler e Klinsmann e os goleiros Sepp Maier, Schumacher e Kahn--, o porte elegante e a liderança em campo lhe valeram o apelido Der Kaiser (O Imperador). Foram 103 partidas e 14 gols pela seleção.

"Sou Franz, não o Kaiser", reclamava ele, meio que incomodado com o cognome que lhe foi imputado no fim da década de 1960 por um jornal depois de ele ser fotografado em Viena ao lado de uma estátua de um antigo imperador austríaco, Franz Joseph 1, e logo toda a imprensa e torcedores e fãs encamparam a novidade --a analogia era perfeita.

O desconforto acabou passando no decorrer dos anos, tanto que, em seu Twitter (@beckenbauer), estampava no topo da página, ao se apresentar: "Some call me #Kaiser" ("Alguns me chamam de Kaiser").

Beckenbauer, 1,81 m, ostentava um estilo clássico, de encher os olhos. Jogava sempre de cabeça erguida e distribuía passes e lançamentos precisos. Zagueiro, destro, não era somente um excelente marcador ou organizador. É reconhecido como o primeiro grande líbero do futebol moderno: sua visão de jogo, versatilidade, autoconfiança e inteligência privilegiada o permitiam lançar-se de surpresa ao campo adversário.

Seu talento e capacidade física e técnica afloravam, e ele partia para o ataque com impressionante velocidade, driblando e tabelando, arriscando a gol de fora da área com frequência. E o fazia muito bem --e com as duas pernas. Marcou assim, em chute de canhota de antes da meia-lua, na semifinal da Copa de 1966, na Inglaterra, superando o mitológico goleiro soviético Lev Iashin, o Aranha Negra.

Aliás, nesse seu primeiro Mundial, aos 20 anos, magrelo e com cabelos curtos (tempos depois adotou o visual "cabeludo e com costeletas"), anotou nada menos do que quatro tentos, algo surpreendente para um defensor, dois deles logo na estreia, na goleada de 5 a 0 na Suíça, e um nas quartas de final, contra o Uruguai (driblou o goleiro e quase "entrou com bola e tudo"), além do já citado gol na URSS.

Quatro anos depois, anotou mais uma vez em um Mundial, iniciando na metade do segundo tempo das quartas de final uma pouco provável reação da Alemanha, que perdia de 2 a 0 da Inglaterra. O gol deu força aos germânicos, que empataram, levaram a partida para a prorrogação e fizeram 3 a 2, desforrando-se do algoz na decisão da Copa de 1966.

Raça e determinação eram características que não lhe faltavam. Todo amante/estudioso do futebol reconhece como um dos momentos mais emblemáticos da carreira do jogador a semifinal da Copa do Mundo de 1970, no estádio Azteca, no México. Atuou em boa parte do chamado Jogo do Século (Itália 4 x 3 Alemanha, na prorrogação) com parte do corpo imobilizada, o braço direito em uma tipoia, depois de ter fraturado a clavícula ao sofrer uma falta violenta do beque italiano Pierluigi Cera, que interrompeu uma arrancada do craque alemão rumo ao gol aos 23min do segundo tempo.

Outros quatro anos se passaram, e nesse ínterim houve a conquista de uma Eurocopa (em 1972), para que Beckenbauer vivesse o maior momento de sua carreira futebolística. Em seu país, envergando a tarja de capitão e dessa vez com a camisa 5 (usou o número 4 nas Copas anteriores), levantou a novíssima Taça Fifa no estádio Olímpico de Munique. Diferentemente dos outros Mundiais, não fez gol, mas sob sua liderança a Alemanha exibiu um futebol sólido, de força e competência, que fez sucumbir na final o mágico Carrossel Holandês e culminou com a obtenção do triunfo em sua cidade natal.

Nascido na combalida Munique pós-Segunda Guerra em 11 de setembro de 1945, Franz Anton Beckenbauer foi um entre centenas e centenas de garotos alemães que se inclinaram para a prática do futebol na esteira do primeiro título mundial do país, na Suíça-1954.

Começou a jogar aos 9 anos, no clube SC Munich '06 e, aos 14, transferiu-se para o Bayern de Munique. Admitiu, entretanto, que torcia para o rival 1860 Munich e que sonhava em vestir sua camisa. Acabou optando pelo Bayern depois de, na decisão de um torneio sub-14 entre o SC e o 1860, ter se desentendido, e chegado às vias de fato, com um adversário "" não havia mais clima para se juntar ao time do coração.

Beckenbauer jogou e brilhou no gigante da Baviera de 1964 a 1977, com mais de 400 jogos, seis dezenas de gols, três títulos da Copa dos Campeões (1974-1976, todos como capitão, um feito único), um título mundial (a Copa Intercontinental de 1976, suplantando o Cruzeiro de Raul, Piazza e Jairzinho), quatro do Campeonato Alemão e outros quatro da Copa da Alemanha, além de uma Recopa europeia.

Em 1977, seduzido pelos dólares norte-americanos, abdicou de seu reinado no Bayern e juntou-se a Pelé no Cosmos de Nova York, ajudando a celebrizar a tentativa dos EUA de popularizar o "soccer". Em quatro temporadas, sagrou-se campeão três vezes. De volta à Alemanha, defendeu por dois anos o Hamburgo, conquistando uma Bundesliga. Antes de parar de jogar, em 1983, atuou de novo pelo Cosmos.

Chuteiras penduradas, engatou a carreira de treinador, e de cara assumiu a seleção alemã. Entre 1984 e 1990, foram duas finais de Copa do Mundo, ambas contra a Argentina: derrota por 3 a 2 em 1986, vitória por 1 a 0 em 1990. Após a conquista em Roma, Beckenbauer fez questão de enaltecer, com segurança e orgulho, o próprio trabalho: "Jogamos bem os sete jogos, fomos sempre os melhores."

Nessa geração, Lothar Matthäus era a personificação de Beckenbauer em campo, quase um "clone" do futebol eficiente e completo do Kaiser. Mas o ótimo Matthäus era a continuação, a parte 2, e, como nos filmes, o original é, 99% das vezes, imbatível.

Beckenbauer também comandou o Bayern -- clube do qual desde 2009 era o presidente de honra-- em 1993-1994 e 1996, e o Olympique de Marselha, em 1990-1991. E esteve à frente do Comitê Organizador da Copa da Alemanha-2006, uma das mais bem-sucedidas, organizacional e financeiramente (lucro de aproximadamente R$ 370 milhões), da história.

FRASES

"Apesar de não ter vivido ontem (na final da Copa de 1974) uma de suas melhores tardes, Cruyff continua a ser o melhor jogador do mundo."

Julho de 1974

"Fomos sempre os melhores. Não havia nenhuma seleção capaz de chegar ao nível em que chegamos. Jogamos bem os sete jogos (da Copa de 1990), e alguns deles foram maravilhosos."

Julho de 1990

"Com seus dois gols, Ronaldo definiu o título (da Copa de 2002) a favor da seleção brasileira (contra a Alemanha). Ninguém consegue manter 'em silêncio' um jogador dessa categoria durante os 90 minutos de uma partida."

Em julho de 2002

"Você não sabe o quão exigente é organizar um Mundial até você se tornar parte da equipe organizadora. A Copa do Mundo é bem mais do que 64 jogos de futebol."

Junho de 2006

"O maior (jogador da história), na minha opinião, é Pelé. Como pessoa, você deve ser íntegro na sua vida, e Maradona sempre cometeu excessos."

Em outubro de 2008

"Nos anos 1960 e 1970, o jogo era muito mais duro. Se Messi tivesse pela frente um especialista (na marcação) como Berti Vogts (seu colega na seleção alemã), ele seria destruído."

Em maio de 2011

"Lembro-me do time brasileiro da Copa de 1970. Carlos Alberto, Tostão, Jairzinho... Era um sonho ver aquele time jogando. Meu herói era Pelé."

Em março de 2013

RAIO X

Nome: Franz Anton Beckenbauer

Nascimento: 11 de setembro de 1945, em Munique (Alemanha)

Altura: 1,81 m

Peso: 77 kg

Posição: Zagueiro/Volante/Líbero

Casamentos: Brigitte (1966-1990), Sybille (1990-2004) e Heide (desde 2006)

Filhos: Stephan, Thomas, Francessca, Noel e Michael

CLUBES

Bayern de Munique (1964-1977)

427 jogos, 60 gols

Cosmos (1977-1980 e 1983)

132 jogos, 21 gols

Hamburgo (1980-1982)

28 jogos, 0 gol

SELEÇÃO

103 jogos, 14 gols (1965-1977)

PRINCIPAIS CONQUISTAS

1 Copa do Mundo

1 Eurocopa

1 Mundial de clubes (Copa Intercontinental)

3 Ligas dos Campeões da Europa

1 Recopa europeia

4 Bundesligas

4 Copas da Alemanha

3 campeonatos dos EUA

PRÊMIOS INDIVIDUAIS

2 Bolas de Ouro (melhor jogador da Europa)

4 vezes melhor jogador do ano na Alemanha

NA PRANCHETA

Treinou a Alemanha (1984-1990). Ganhou a Copa do Mundo de 1990 e foi vice na de 1986

Treinou o Olympique de Marselha (1990-1991)

Treinou o Bayern de Munique (1993-1994 e 1996). Ganhou uma Bundesliga e uma Copa da Uefa

EXTRACAMPO

Presidente do Comitê Organizador da Copa da Alemanha - 2006