SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emílio Garcia, gerente jurídico da Fifa, afirmou que a entidade, junto com a Conmebol, quer garantir a autonomia da CBF. A fala foi dita em sua chegada à Confederação.

Estamos aqui para garantir a autonomia da Confederação Brasileira de Futebol, em cumprimento das normas da Fifa e da Conmebol. E vamos manter reuniões com a administração da CBF, com o presidente, já está manhã e vamos seguir monitorando, trabalhando para garantir que a autonomia e a presidência de Ednaldo

O QUE MAIS ELE DISSE:

Contentes com a decisão: "Ficamos contentes e aliviados com a decisão do supremo tribunal de justiça que reestabelece o presidente Ednaldo presidente que foi eleito pelo futebol brasileiro, e isto é o mais importante para a Fifa e para a Conmebol".

Eleição legal: "O futebol brasileiro elegeu o presidente Ednaldo e a Assembleia que tem a competência para eleger seu presidente".

Trabalho conjunto: "Isso é basicamente o trabalho que temos nesta segunda-feira (8) e que vamos seguir mantendo com o secretário geral, com o presidente, tanto a Fifa, quanto a Conmebol nos próximos dias"

O QUE ACONTECEU:

Representantes da Fifa e da Conmebol vieram ao Brasil para conversar com a administração da CBF.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, havia sido destituído do cargo após o Tribunal de Justiça-RJ, anular o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), acordado entre a entidade e o Ministério Público.

Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar restituindo Ednaldo ao comando da instituição.