RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Santos se reapresentou nesta segunda-feira (8) no Ninho do Urubu. Em negociações para deixar o Flamengo, o arqueiro vai iniciar os trabalhos da pré-temporada do clube. Todo o elenco esteve no CT.

A negociação com o Fortaleza está nas mãos do goleiro. Os clubes já chegaram a um acordo pelos valores a serem pagos, mas "tudo pode acontecer", conforme uma fonte disse ao UOL.

O Leão ofereceu um salário parecido com o que Santos tem no Flamengo. O negócio, porém, não foi sacramentado até o momento.

O Fortaleza ofereceu um contrato de três anos. O vínculo com o Flamengo era até dezembro de 2025. O negócio pode chegar a cerca de 1,4 milhão de dólares (cerca de R$ 7 milhões) em caso de cumprimento de metas do contrato.

Santos é o atual terceiro goleiro do Fla. O clube aposta em Rossi como o principal nome do setor nesta temporada e segue com esperanças sobre o jovem Matheus Cunha.

O goleiro tem apenas essa proposta nas mãos. Grêmio e Botafogo chegaram a demonstrar o interesse durante a janela.

Todos os jogadores do Fla se reapresentaram normalmente nesta segunda-feira para o primeiro trabalho no Ninho do Urubu. A única ausência é De La Cruz, que chega ao Rio nesta terça-feira (9). Além de Santos, nomes como Thiago Maia e Matheuzinho também foram especulados em outras equipes, mas foram ao CT.