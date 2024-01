- Seleção masculina Sub 23 se apresenta para Pré-Olímpico de futebol

Antes de seguirem de ônibus para Teresópolis, os atletas foram chegando aos poucos no Aeroporto Santos Dumont, ponto de encontro. Entre eles, o carioca Andrey Santos, ex-Vasco, que defende atualmente o Nottlngham Forest, clube da primeira divisão do futebol inglês.

“Estou muito feliz. É sempre uma honra estar aqui, servindo o meu país”, disse o atleta, de 19 anos. “As expectativas são sempre as melhores. Ainda mais quando se trata de Brasil. A gente sempre quer entrar para vencer, mas sabemos que é um campeonato muito difícil. A gente precisa trabalhar duro. E a gente sabe que é o passo a passo. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo”.

Atual bicampeão olímpico (Rio 2016 e Tóquio 2020), o Brasil estreia contra a Bolívia, em 23 de janeiro, pelo Grupo A, que tem ainda Venezuela, Colômbia e Equador. Na chave B estão Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.

Na primeira fase do torneio, todas as seleções de cada grupo se enfrentam entre si, em jogo único. As duas melhores de cada chave se classificam para a etapa seguinte, o quadrangular. As duas equipes com melhor pontuação no quadrangular avançam à final e, de quebra, carimbam a vaga para os Jogos de Paris.

Depois da Bolívia, a seleção enfrentará a Colômbia em 26.de fevereiro, o Equador três dias depois e, por fim, a Venezuela em 1º de fevereiro. Todos os jogos da fase de grupos ocorrerão no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas. A final do Pré-Olímpico está programada para 11 de fevereiro.

Já a seleção olímpica feminina já tem presença garantida em Paris 2024. A equipe assegurou a vaga seleção não terá de competir no Pré-Olímpico pois assegurou a vaga em Paris 2024 ao vencer a Copa América no ano passado.

Esportes | futebol | Pré-Olímpico de Futebol | Ramon Menezes | seleção brasileira masculina | sub 23 | venezuel