SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduard Atuesta, meio-campista que ainda não emplacou no Palmeiras, está nos planos do clube para a temporada 2024.

Atuesta quer provar seu valor no Palmeiras. A reportagem apurou que o jogador colombiano recebeu sondagens no mercado da bola, mas quer permanecer no clube para justificar o investimento que o Alviverde fez nele ?em dezembro de 2021, o Palmeiras pagou cerca de 3,7 milhões de dólares (cerca de R$ 20,7 milhões na época) para comprar 70% dos direitos do atleta.

Palmeiras acredita na volta por cima do atleta. Atuesta é visto como um atleta de muita qualidade dentro do clube. O jogador teve bons momentos na equipe em 2022 quando foi utilizado à frente dos dois volantes de marcação ?na função que faz Raphael Veiga.

Atuesta antecipou volta aos treinos. O colombiano de 26 anos voltou a treinar na última quinta-feira (4) para ir ganhando força para o início da temporada. O restante do elenco se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (8).

Recuperado de lesão grave no joelho. Em março do ano passado, Atuesta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficou afastado até a última rodada do Brasileiro, contra o Cruzeiro, quando jogou os minutos finais.

MEIO-CAMPO TEM DISPUTA INTENSA POR VAGA

O Palmeiras tem seis jogadores no atual elenco que fazem funções mais defensivas no meio-campo: Aníbal Moreno (reforço para 2024), Atuesta, Fabinho, Gabriel Menino, Richard Ríos e Zé Rafael.

Atuesta é terceira opção como volante, mas pode ser substituto imediato de Veiga jogando mais na frente. O Palmeiras busca a contratação de um meia no mercado, mas ainda não teve sucesso. Para a posição de meia, Abel tem à disposição Raphael Veiga e Jhon Jhon ?Atuesta pode aparecer entre os candidatos na concorrência com o jovem formado na base.

Atuesta atuou em muitas partidas quando teve temporada completa no Palmeiras. Em 2022, o colombiano fez 52 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.