RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo vai disputar um amistoso com o Philadelphia Union em 21 de janeiro, no Al Lang Stadium. O confronto com o Orlando City já havia sido anunciado.

O time rubro-negro vai ter um período na pré-temporada nos Estados Unidos, para o FC Series.

O Flamengo e o Philadelphia convidaram duas mil crianças e adolescentes praticantes de futebol e matriculados nas academias da região para assistirem à partida.

Os dois jogos foram um pedido de Tite. O clube da Gávea demorou algumas semanas até conseguir confirmar a segunda partida, e vinha em tratativas para oficializar um adversário.

"Esta ação, em parceria com o Philadelphia Union, é mais uma ótima oportunidade para divulgar a marca Flamengo juntos aos jovens nos Estados Unidos, país sede do mundial de clubes que iremos competir, em 2025, e da próxima Copa do Mundo", disse o Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Fla.

"Temos uma grande expectativa em fortalecer nossa atuação no mercado americano, tanto digitalmente como presencialmente, entre o público local, principalmente com as novas gerações de jovens atletas e fãs do futebol", completou.

O Flamengo retorna aos Estados Unidos depois de cinco anos. Em 2019, o clube fez a preparação para a temporada no país, quando conquistou a Florida Cup.

O clube rubro-negro viaja para os EUA no dia 18 de janeiro. Antes disso, faz a estreia do Carioca em Manaus. No dia 30 a delegação deixa o país rumo a Belém para mais um jogo do Estadual.