SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF encaminhou acordo para realizar a Supercopa do Brasil no Mineirão, em Belo Horizonte.

Entidade aguarda detalhes para anunciar o estádio como o palco de Palmeiras x São Paulo, no dia 3 de fevereiro. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ainda não assinou o contrato.

Presidentes de principais organizadas de Palmeiras e São Paulo se reuniram para falar sobre questões de segurança. A reportagem também soube que mais encontros serão realizados até a data da partida.

O Palmeiras é atual campeão da competição. No ano passado, a equipe venceu o Flamengo por 4 a 3 em jogo muito disputado e ficou com o título.

A CBF também estudou realizar a Supercopa no Maracanã, no Rio de Janeiro, no Mané Garrincha, em Brasília, e no Parque do Sabiá, em Uberlândia, no interior de Minas Gerais. No entanto, a partida será realizada em Belo Horizonte.