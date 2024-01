SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As reformas para modernização do Santiago Bernabéu estão chegando ao fim.

O portal Nuevo Estadio Bernabéu publicou imagens inéditas do 'SkyWalk', uma das principais novidades da reforma. O 'SkyWalk' é um terraço de 6 mil metros quadrados que fica no 10º anel da arena. O espaço é 360º, ou seja, ocupa todo o último andar do estádio.

O 'SkyWalk' terá um restaurante e um 'Skybar' com vista para o gramado e funcionamento previsto para os dias de jogos. O último anel do Santiago Bernabéu também comportará espaço funcionários de controle organizacional, tecnologia e segurança do estádio.

Ainda não há definição sobre como vão funcionar os ingressos para o 'SkyWalk' em dias de jogos. Sabe-se que o terraço será parte do novo tour pelo Bernabéu, fonte de lucros significativa para o clube.

O Real Madrid espera concluir a reforma do Bernabéu ainda nesta temporada. O clube gastou 892,7 milhões de euros (R$ 4,8 bilhões na cotação atual) até agora. De acordo com o jornal Vozpópuli, o clube espera aumentar em 100 milhões de euros (R$ 536 milhões) seu faturamento por temporada com a arena.

Em 2024, o Bernabéu seu primeiro jogo com teto retrátil fechado. A nova cobertura do estádio foi testada na partida diante do Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.