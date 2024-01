SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense perdeu para o Grêmio São-Carlense, por 2 a 1, nesta terça-feira (9), em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copinha. O jogo foi disputado no estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos-SP.

O nome da partida foi o atacante Guilherme Luiz, do São-Carlense. Ele marcou o primeiro gol e deu assistência para Fellipe fazer o segundo dos donos da casa, de cavadinha. Henrique marcou pelo Fluminense.

Mesmo com a derrota, o Fluminense fechou a 1ª fase na liderança do Grupo 13, com seis pontos. O São-Carlense, que precisava da vitória para se classificar, foi a cinco e também garantiu sua vaga no mata-mata.

Na próxima fase, o Fluminense encara o Ituano, que foi o segundo colocado do Grupo 14. Por sua vez, o São-Carlense vai enfrentar o Criciúma.

O JOGO

O São-Carlense iniciou o jogo com um gol de Guilherme Luiz logo aos 3 minutos, abrindo o placar e colocando em prática o sonho da classificação inédita para o mata-mata da Copinha. O Fluminense demorou a responder, mas chegou ao empate aos 32 minutos com Henrique, após cruzamento de Isaque.

No final do primeiro tempo, Fellipe recolocou o São-Carlense na frente aos 41 minutos, aproveitando um contra-ataque mortal e uma assistência de Guilherme Luiz. Ele tocou de cavadinha na saída do goleiro.

Na etapa final, os donos da casa atuaram com o regulamento debaixo do braço, se fechando defensivamente e resistindo à pressão do Fluminense.