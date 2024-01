SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil terá uma equipe na E1 Series, primeiro campeonato de corrida de lanchas elétricas. O inusitado é que o dono do time é um bilionário boliviano que acumula ligações com futebol - do Girona, grande surpresa do futebol espanhol, até o Inter Miami, o time de Messi. E o rolê aleatório ainda conta com donos de equipes como Rafael Nadal, Tom Brady e Sergio Perez.

INVESTIDOR BOLIVIANO FUNDOU INTER MIAMI COM BECKHAM

Marcelo Claure é um bilionário boliviano que, nos últimos anos, tem usado o futebol como meio de investimento.

2008: compra o Bolívar, time mais vitorioso da Bolívia e que, hoje, tem uma parceria com o Grupo City.

2012: funda, ao lado de David Beckham, o Inter Miami - hoje o time de Lionel Messi. Claure vendeu sua parte no clube em 2021.

2020: em sociedade com o Grupo City, compra o Girona, vice-líder do Campeonato Espanhol empatado em número de pontos com o Real Madrid.

"Poucas vezes na vida você tem a oportunidade de começar um novo time em um novo esporte. Na minha carreira esportiva, provavelmente uma das coisas mais emocionantes que fiz foi quando fundei o Inter Miami. Começamos algo de zero e criamos um time muito especial", afirma Marcelo, comparando a criação do Time Brasil da E1 Series com a fundação do Inter Miami.

CORRIDA DE LANCHAS É ROLÊ ALEATÓRIO DE BRADY, NADAL E ASTROS DA MÚSICA

A E1 Series é uma série de corridas de lanchas elétricas ao redor do mundo ?a primeira está marcada para o dia 2 de fevereiro em Jeddah, na Arábia Saudita. São nove equipes e o diferencial do torneio são os donos:

- Marc Anthony, cantor (e ex de Jennifer Lopez).

- Steve Aoki, DJ.

- Tom Brady, lenda da NFL (e ex de Gisele Bundchen).

- Didier Drogba, lenda do futebol.

- Sergio Perez, piloto de F-1.

"Quando você olha para quem são os outros donos de times, é fascinante poder competir contra eles. Nunca na minha vida eu sonhei em competir contra o Nadal em qualquer coisa, certo? E ainda tem o Tom Brady, o Marc Anthony, o melhor jogador de cricket do mundo, um piloto da Fórmula 1, o Checo Pérez. Quando você poderia disputar alguma coisa contra pessoas assim?", diz Marcelo.

LANCHAS ELÉTRICAS ATINGEM ATÉ 100 KM/H

Os barcos do campeonato são chamados RaceBirds e são as primeiras lanchas de alta performance de competição completamente elétricas. São capazes de atingir cerca de 100 km/h e pesam 800 kg.

Os RaceBirds são equipados com hydrofoils, asas que, em contato com a água, levantam o casco do barco, que se locomove como se estivesse voando. É a mesma tecnologia da nova classe da vela olímpica, a iQFoil.

TIME BRASILEIRO VAI ESTREAR SEM NENHUM BRASILEIRO

Além do nome, a ligação com o Brasil do Time Brasil que vai disputar a série é o sócio de Claure no empreendimento: Eduardo Melzer. Gaúcho, ele e o boliviano são sócios também de uma empresa de investimento que foca no mercado latino-americano.

Engenheiros e pilotos são estrangeiros, mas o plano do time é desenvolver brasileiros que possam assumir funções chave nos próximos anos. "Não temos tempo para a estreia porque, obviamente, estamos fazendo tudo em tempo recorde para ter um time pronto para a estreia. Fechamos o acordo em dezembro e já vamos competir na primeira semana de fevereiro. Mas, ao longo da temporada, vamos desenvolver talentos brasileiros para as vagas de piloto e engenheiro, certamente", diz Marcelo.

Os planos são para que, em 2025, a maioria do time seja brasileira.

"Na minha opinião, o futuro da economia do Brasil depende da transição ecológica, e o Brasil pode se tornar um dos poderes da economia verde. Eu até pensei 'não sou brasileiro', mas eu queria conectar a missão desse esporte com um país que eu amo, pelo qual eu sou apaixonado e onde eu tenho muitos investimentos", diz Marcelo.