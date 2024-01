SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) aplicou uma multa de aproximadamente R$ 400 mil (70 mil francos suíços) à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pela briga entre torcedores que antecedeu a partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa de 2026, no estádio do Maracanã, em novembro.

Segundo a Fifa, a multa foi aplicada pela "falha em garantir que a lei e a ordem fossem mantidas no estádio e em seus arredores".

De acordo com o Código de Disciplina da Fifa, as punições previstas, a depender da gravidade, incluem advertência, multa e partidas sem público ou em local neutro. Em casos mais graves, é possível a dedução de pontos ou a exclusão do torneio.

A briga nas arquibancadas do estádio atrasou em quase meia hora o início da partida, que terminou com a vitória da Argentina por 1 a 0. As cenas de violência foram vistas desde que os times se perfilaram para a execução dos hinos nacionais no Rio de Janeiro.

A confusão foi registrada no setor sul do estádio, atrás de um dos gols, onde havia brasileiros e argentinos. Houve conflito entre torcedores, com intervenção de policiais militares e agentes de segurança que trabalhavam na arena carioca.

Os atletas da Argentina, que começavam a se organizar para uma foto posada, perceberam a movimentação e se dirigiram às proximidades do local do entrevero. Marquinhos, o capitão do Brasil, fez gestos na tentativa de acalmar a situação, o que não ocorreu imediatamente. Seguranças usaram seus cassetetes enquanto assentos arrancados da arquibancada eram atirados.

Então, o craque Lionel Messi, que se preparava para sua provável última partida como atleta profissional em solo brasileiro, chamou seus companheiros: "Vamos". Eles se dirigiram ao vestiário, e a realização da partida ficou em dúvida. Após cerca de 20 minutos, porém, já com a briga aparentemente controlada, a equipe de arbitragem comunicou que a bola rolaria.

Os jogadores argentinos retornaram ao campo, para novo trabalho de aquecimento, e o apito inicial foi trilado às 21h58, 28 minutos após a programação inicial. Quando o jogo finalmente começou, oito pessoas haviam sido detidas, entre brasileiros e argentinos, e duas haviam sido levadas ao centro médico do Maracanã.

Em nota divulgada no dia seguinte à partida, a CBF afirmou que todo o planejamento do jogo foi debatido e aprovado pelo órgãos de segurança do Rio de Janeiro.

"Os planos de ação e segurança foram aprovados sem qualquer ressalva ou recomendação pelas autoridades presentes", escreveu a CBF.