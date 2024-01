RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Carioca 2024 terá uma nova tecnologia na análise da linha de impedimento e relatórios da Good Game, empresa que checa e analisa lances de arbitragem

A Ferj realizou um debate sobre a arbitragem nesta tarde (10), com representantes dos clubes. No encontro, foram conversados diversos pontos com o objetivo de padronizar critérios.

A federação assinou com a Good Game, que vai monitorar 18 jogos - os clássicos, semifinais e finais da Taça Rio, e semifinais e finais do Carioca. A empresa francesa analisa lances como cartões vermelhos, impedimentos e gols anulados..

Vai acontecer mudança também na análise da linha de impedimento. A Ferj vai buscar no mercado uma tecnologia mais nova que a utilizada atualmente.

Ficou alinhado que a comunicação da cabine do VAR com o árbitro de campo será simples, sem possíveis conversas que possam sugestionar o juiz. O VAR permanecerá sendo utilizado nos clássicos, semifinais e final.

O tempo técnico obrigatório vai passar a acontecer a partir dos 25 minutos de cada tempo - anteriormente era aos 20. A alteração é devido ao aumento de minutos dos jogos, devido aos acréscimos.

Os clubes se comprometeram a coibir comportamentos ofensivos de membros da comissão técnica e jogadores que estiverem no banco de reservas em casos de reclamações com a arbitragem.

O advogado André Alves representou o Botafogo, enquanto o presidente Rodolfo Landim esteve pelo Flamengo. Os advogados Marcelo Penha e Aníbal Rouxinol falaram pelo Fluminense, e o CEO Lúcio Barbosa representou o Vasco. Elias Duba, presidente do Madureira, foi o porta-voz dos outros que vão estar na competição.