SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A LDU anunciou oficialmente a saída do treinador argentino Luis Zubeldía. Ele é um dos nomes que está na mira do São Paulo.

Luis Zubeldía deixou nesta quarta-feira (10) a LDU após duas temporadas no comando do clube, tendo conquistado a Sul-Americana e o Campeonato Equatoriano de 2023.

Zubeldía acumula 40 vitórias em 71 partidas pelo LDU, além de 22 empates e nove derrotas.

O comandante argentino virou uma opção bastante viável para o São Paulo, depois da saída de Dorival para a seleção brasileira. Ele já havia chamado atenção da diretoria tricolor na eliminação do clube para a própria LDU nas quartas da Sul-Americana do ano passado.

Zubeldía tem 42 anos e soma passagens por outros clubes, como Cerro Porteño, Barcelona-EQU, Racing e Alavés. Foi o treinador mais novo da história do Campeonato Argentino, quando comandou o Lanús em 2008 com apenas 27 anos.

SÃO PAULO E A BUSCA POR TREINADOR

O São Paulo segue entrevistando diversos candidatos para comandar o clube nesta temporada.

Conforme apuração do UOL, os nomes mais cotados são os de Paulo Pezzolano (ex-Cruzeiro, hoje no Real Valladolid) e Thiago Carpini (do Juventude). Cláudio Caçapa, Zubeldía e Pedro Martins correm por fora.

Outros técnicos chegaram a ser sondados, mas as negociações não andaram. São os casos de Vojvoda, do Fortaleza, e Pedro Caixinha, do Bragantino.

Enquanto não há definição, o filho de Dorival, Lucas Silvestre, comanda o São Paulo. O auxiliar-interino deve seguir o pai na seleção futuramente.

Os tricolores estreiam na temporada no dia 20 de janeiro, contra o Santo André, pela rodada inaugural do Campeonato Paulista. O confronto ocorre no Morumbi a partir das 20h (de Brasília).