SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior afirmou que a seleção brasileira precisa aprender a jogar sem Neymar. O novo comandante do escrete canarinho também negou qualquer problema pessoal com o craque após episódio antigo de discussão entre eles na época em que estavam no Santos.

Jogar sem Neymar: "O Brasil tem que aprender a jogar sem Neymar, entendendo que o momento dele é de lesão. Mas tem que saber que temos um dos três melhores jogadores do mundo neste momento, e que temos que aproveitá-lo. Neymar é muito importante. Desde que recuperado, em condições e totalmente focado.

Proporção desnecessária: Não tenho problema nenhum com Ney, proporção que tomou aquela situação foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Desde aquele momento, após a partida, já estávamos conversando. A diretoria do Santos tomou posição, eu respeitei, apenas isso. Mas com o atleta nunca tive nenhum tipo de problema, pelo contrário. Todas as vezes que nos encontramos foi sempre situação muito positiva".