SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona está na final da Supercopa da Espanha. A equipe de Xavi Hernández não deu show, mas bateu o Osasuna por 2 a 0 no Al-Awwal Stadium, em Riade, na Arábia Saudita. Robert Lewandowski, já no 2° tempo, abriu o placar, e o jovem Lamine Yamal, de 16 anos, decretou a vitória já nos acréscimos.

O resultado põe o time catalão diante do Real Madrid na decisão do torneio. A equipe de Carlo Ancelotti havia garantido sua vaga ontem, após vencer o Atlético de Madri na prorrogação.

A final ocorre neste domingo (14), a partir das 16h (de Brasília). O clássico também será realizado na Arábia Saudita, que firmou um acordo ainda em 2019 com a federação espanhola para sediar o torneio até o ano que vem.

COMO FOI O JOGO

O Barcelona comandou as ações no 1° tempo, mas pecou na parte ofensiva. Com mais do que o dobro da posse de bola do o adversário, os catalães não transformaram o controle em chances reais de gol e foram para o vestiário com o zero no placar.

Lewandowski apareceu e balançou as redes no início da 2ª etapa. Aos 13 minutos, o polonês aproveitou passe açucarado de Gundogan, invadiu a área e deslocou Sergio Herrera - o gol virou motivo de reclamação dos jogadores do Osasuna por uma possível falta, mas a arbitragem validou o lance: 1 a 0.

Os minutos finais tiveram o Barça ainda mais cadenciado diante de um rival audacioso. A equipe de Jagoba Arrasate se lançou ao ataque, mas incomodou pouco o gol defendido por Ter Stegen até o apito final.

Lamine Yamal saiu do banco e matou qualquer reação do Osasuna. O jovem de 16 anos completou linda jogada de João Félix, que fez fila na ponta esquerda, e decretou o 2 a 0 para os catalães.